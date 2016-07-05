"Це особиста помста": Мосійчук очікує на нове подання до ВР на свій арешт, вже від Луценка

Про це Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook.

"За декілька днів генеральний прокурор Юрій Луценко може внести на розгляд парламенту нове подання про притягнення мене до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Це особиста помста за мою принципову позицію в Печерному (Печерському - УНІАН) суді столиці під час боротьби за визволення засновника "Айдара" Валентина Лихоліта "Баті", - повідомив Мосійчук.

Він також нагадав, що на 27 липня було призначено розгляд справи Солом’янським райсудом по обвинуваченням висунутим йому колишнім генпрокурором Віктором Шокіним.

"Але в суботу 2 липня в самий пік протистояння в Печерному суді моєму помічнику повідомили, що слухання справи перенесено на 5 липня, тобто сьогодні, на 9:30", - написав Мосійчук.

Він також повідомив, що ще з середини минулого тижня він перебував на лікарняному через посилення болю у шлунку.

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"Не дивлячись на це, я не міг не прийти підтримати "Батю", і вся країна бачила, як, не дивлячись на стан здоров'я, я дві доби боровся за його звільнення. Наступного дня мені стало гірше, і я відмовився від активної участі у віче на Майдані, де створювався координаційний комітет з визволення ув'язнених патріотів-добровольців... З аналогічної причини я вчора був відсутній на суді над військовим прокурором Куликом, і сьогодні не прийшов на роботу в парламент. Наразі я проходжу обстеження в Інституті ім. Шалімова", - написав він.

Мосійчук також повідомив, що Солом’янський райсуд Києва розпочав підготовче засідання у його справі за його відсутності.

"В колегію суддів, яка розглядає мою справу, входить суддя Оксана Криворот, яка в 2011 році за вказівкою Януковича обирала запобіжний захід так званим "Васильківським терористам" - мені, Сергію Бевзу та Володимиру Шпарі. Пізніше ця справа була визнана політичною, і ми були виправдані судом. Мета надзвичайно проста. ГПУ просить повернути їм обвинувальний акт, щоб генпрокурор Луценко міг внести якнайшвидше подання про моє затримання і арешт", - написав Мосійчук.

Він також додав, що "ні від кого не тікав і не збирається".

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Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Рада за поданням ГПУ вже давала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість застосування за гроші впливу Мосійчука для вирішення певних бізнесових питань. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту. 18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Разом з тим Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. У листопаді ж до Верховного суду надійшла скарга на це рішення. 10 травня 2016 року Верховний суд підтвердив рішення ВАСУ. Після цього Генпрокуратура відмовилася від того, щоб і далі вимагати повернути Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В грудні 2015 року Мосійчук був прооперований в Інституті ім. Шалімова, однак згодом опинився у важкому стані через крововилив у шлунок і ще близько місяця перебував у лікарні.