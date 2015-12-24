Мосійчук у важкому стані через крововилив у шлунок

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Мосійчука у Facebook, підписане прес-службою депутата.

Зазначається, що сьогодні вранці через різке погіршення стану здоров'я, що супроводжувалось втратою свідомості, він був переведений до реанімаційного відділення інституту Шалімова.

"Наразі лікарями встановлено причину різкого погіршення стану здоров'я Ігоря Мосійчука - це крововилив в шлунок", - сказано у ньому.

Зазначається, що Мосійчуку надається необхідна допомога.

"Просимо усіх з розумінням поставитись до важкого стану Ігоря Володимировича і утриматись від того, щоб турбувати його в найближчий час", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в середині грудня Мосійчуку було зроблено успішну операцію в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова в Києві.

17 вересня Верховна Рада за поданням Генеральної прокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції. 18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якої сплив 15 листопада. Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на подальшому утриманні Мосійчука під вартою.

Наразі Печерський районний суд Києва розглядає клопотання щодо обрання Мосійчуку нового запобіжного заходу. Останній раз через хворобу підозрюваного засідання щодо цього питання було перенесене на 19 січня 2016 року.

В свою чергу Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Ради про визнання незаконною та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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