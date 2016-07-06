Сьогодні Рада планує створити ТСК зі стабілізації на Донбасі

Також планується розгляд проекту Закону про електронні комунікації, а також внесення змін до Податкового та Митного кодексів України (щодо електронних комунікацій).

Крім того ВР сьогодні планує внести зміни до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

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Також у порядку денному - Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо початку розгляду законопроекту № 5094 "Акт стабільності і демократії в Україні", а також Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.