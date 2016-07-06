У роботі Верховної Ради зараз буде оголошено перерву до завтра - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи домовленості щодо проведення консультацій у парламенті.

“Рішення про те, що до завтра перерва до 10-ї години ранку. Зараз голова виходить та оголошує перерву до 10-ї ранку. Ми продовжуємо консультації”, - сказав Ляшко.

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Він нагадав про вимоги щодо створення Тимчасової слідчої комісії стосовно офшорів високопосадовців, а також ТСК стосовно тарифів.

“Крім того, ми наполягаємо на створенні робочої групи для напрацювання законопроектів, які дадуть можливість знизити тарифи”, - сказав Ляшко.