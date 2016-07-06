Савченко прокоментувала наміри очолити Міноборони

Вона стверджує, що не хоче очолювати оборонне відомство країни, передає "Новая газета".

"Як мене дістала ця маячня собача! Я сказала, що якщо треба буде, то я готова. Але це не означає, що хочу. Я говорила, що у нас багато капітанів знають краще за генералів, як має працювати міністерство оборони. А чим далі (за званням - Ред.) — тим менше совісті", - розповіла Савченко.

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Вона зазначила, що не боїться роботи, але це не означає, що біжить обіймати посади.

"То мене у президенти міряли, а зараз опустили до міністра оборони! Що ж так слабо?" - іронічно відповіла нардеп.

Раніше народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко заявляла, що готова бути президентом України, якщо цього захочуть українці.