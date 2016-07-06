Савченко прокоментувала наміри очолити Міноборони
Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко прокоментувала наміри стати міністром оборони України.
Вона стверджує, що не хоче очолювати оборонне відомство країни, передає "Новая газета".
"Як мене дістала ця маячня собача! Я сказала, що якщо треба буде, то я готова. Але це не означає, що хочу. Я говорила, що у нас багато капітанів знають краще за генералів, як має працювати міністерство оборони. А чим далі (за званням - Ред.) — тим менше совісті", - розповіла Савченко.
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Вона зазначила, що не боїться роботи, але це не означає, що біжить обіймати посади.
"То мене у президенти міряли, а зараз опустили до міністра оборони! Що ж так слабо?" - іронічно відповіла нардеп.
Раніше народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко заявляла, що готова бути президентом України, якщо цього захочуть українці.