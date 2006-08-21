Янукович обстежив у Москві свої травми

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проходив медичне обстеження у Москві 18-19 серпня у зв’язку з перенесеними спортивними травмами.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Кабінету Міністрів.

За даними прес-служби, у столиці Росії В.ЯНУКОВИЧ проходив планове чергове щорічне медичне обстеження в одній з клінік, де він обстежується протягом останніх двох років.

Для економії робочого часу прем’єр-міністр домовився про консультації і пройшов обстеження у вихідний день. Всі медичні висновки лікарів офіційно направлені на адресу Кабінету Міністрів України. За словами довіреного лікаря прем’єр-міністра Юрія САКУНА, стан здоров’я В.ЯНУКОВИЧА хороший.