Кабмін має розглянути постанови щодо Чорноморського флоту

Сьогодні Кабмін має розглянути проекти постанов, які регламентують перетин кораблями російського Чорноморського флоту кордону України і рух територією країни. Президент Ющенко вимагає від прем’єра Тимошенко негайно підписати і оприлюднити документи. Натомість експерти констатують: можновладці не стільки переймаються зовнішньою політикою, скільки продовжують внутрішньополітичне протистояння.

Проекти постанов про діяльність Чорноморського Флоту Росії на українській території, які ухвалила Рада нацбезпеки та оборони, уряд розглянув ще на початку літа. Однак тоді Юлія Тимошенко ці документи не підписала, оскільки прем’єр збиралася до Росії на переговори з газових питань. Тепер Секретаріат Президента наполягає на якнайшвидшому ухваленні та оприлюдненні цих постанов. Голова Атлантичної ради України, генерал-майор у відставці Вадим Гречанінов називає цю вимогу справедливою. Однак, на його думку, регламентувати рух російських кораблів на українській території слід дуже дипломатично: «Тут дуже складна ситуація. І Україна має бути дуже обережною, а би не викликати додаткові протиріччя між НАТО і Росією»,- каже Гречанінов. Тим часом, експерт Групи стратегічних та безпекових студій Ярослав Матійчик переконаний: актуалізація питання Чорноморському Флоту - це чергові політичні маневри президента і прем’єра: «Ці постанови передусім мають сенс суто для України. Бо для міждержавних стосунків України і Росії функціонування Чорноморського Флоту значення не має. Останні ведуть себе зухвало і жодні українські документи їм не указ». Разом з тим, Матійчик вважає, що для країни було б корисніше, аби Тимошенко підтримала позицію президента щодо умов базування Чорноморського Флоту в Україні.

Німецька хвиля