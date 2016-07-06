Апеляції не допомогли: Коломойський остаточно виграв суд проти Саакашвілі щодо захисту честі і гідності

Цим рішенням Вищий спеціалізований суд залишив в силі рішення Подільського районного суду м. Києва від 14.12.2015 та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 17.02.2016, якими було задоволено позови Коломойського.

Суд визнав "недостовірною та такою, що не відповідає дійсності, а також порочить честь, гідність і ділову репутацію" Ігоря Коломойського інформацію, поширену Міхаелом Саакашвілі у програмі «ТСН.Тиждень», який у відповіді на запитання ведучої телепрограми: «Ви заявили, що не дозволите Коломойському, панові Коломойському контрабанду в Одесі. Ви маєте докази? Маєте факти про те, що Коломойський на Одещині займається контрабандою? Ви готові це доводити в суді?», заявив: «...я имею очень много доказательств»; ​«А он уже мне присылал и угрозы и он прекрасно знает, когда он работал в Грузии, это был единственный случай, когда какое-нибудь правительство заставило его заплатить налоги».

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Також суд зобов’язав у Телевізійній службі новин «Студії 1+1» спростувати дану недостовірну інформацію та зачитати в ефірі резолютивну частину рішення суду.

Раніше після програшу в Подільському райсуді Саакашвілі подавав апеляцію в Апеляційний суд Києва на підставі того, що нібито виступав в ефірі не як губернатор Одеської області, а як політичний діяч. Однак судді вказали на те, що Саакашвілі виступав саме як губернатор, про що свідчить запис відповідної програми.

Оскільки Саакашвілі в суді так і не представив доказів провини Коломойського, Апеляційний суд Києва відхилив скаргу Одеської ОДА та залишив без змін рішення Подільського райсуду Києва.