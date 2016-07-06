В ЄС повідомили Нідерландам, що не підтримують зміни до Асоціації з Україною - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час презентації першого системного звіту «Україна і Угода про асоціацію: моніторинг виконання за 2014-2016 роки», підготовленого ГО «Український центр європейської політики».

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Посол нагадав, що наслідки нідерландської референдуму обговорювалися на зустрічі Європейської Ради в кінці червня.

Дипломат пояснив, що рішення про можливість внесення змін до Угоди про асоціацію, які б вимагали заново проводити процес ратифікації країнами-членами ЄС, не приймається.

"Вони не приймають таке рішення", - сказав Томбінський.

"Там лідери європейських держав сказали нідерландським колегам, що якісь зміни, суттєві, які б змушували інші країни знову ратифікувати (Угоду про асоціацію), що це не шлях, про який потрібно думати", - заявив Він.

Посол розповів, що за наявною інформацією, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте "про це звітував у нідерландському парламенті".

За словами Томбінського, зараз у Євросоюзі чекають відповідь нідерландських колег - від парламенту й уряду.