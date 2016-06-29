Нідерланди погрожують не підписати Угоду про асоціацію з Україною без юридичного вирішення їхніх "занепокоєнь"

Про це повідомив у вівторок в Брюсселі по завершенню першого дня саміту ЄС прем’єр-міністр головуючих в Європейському Союзі Нідерландів Марк Рютте, передає власний кореспондент УНІАН.

«Що нам треба, так це юридично зобов’язуюче рішення, яке вирішить багато занепокоєнь, висловлених в дискусії до референдуму. Якою має бути форма – я цього ще не знаю. Це може бути зміна тексту, може, ми знайдемо рішення, яке не змінить текст Угоди про асоціацію – я цього ще не знаю. Якщо я цього досягти не зможу, і це я також сказав моїм колегам, ми не підпишемо. Це також цілком очевидно», - заявив він.

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Рютте запевнив, що він буде намагатися знайти рішення. «Це буде важко, шанси того, що цього досягнемо, невеликі, але ми повинні намагатися це зробити, тому що не підписувати буде означати, що решта 27 тим чином чи іншим, будуть продовжувати вести переговори стосовно чогось-іншого, чим Нідерланди не є частиною, і я не думаю, що це відповідь, яку будь-який табір в Нідерландах хотів би досягти», - деталізував нідерландський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

14 квітня прем`єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та Єврсоюзом буде не раніше кінця червня.