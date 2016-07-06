Путін в розмові з Обамою заявив про важливість "прямого діалогу" України з проросійськими бойовиками

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками спілкування глав двох держав.

"При обговоренні української тематики президент Росії знову вказав на важливість неухильного виконання Києвом Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, включаючи налагодження реального прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, проведення амністії, надання "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу, спільну розробку закону про місцеві вибори", - йдеться в повідомленні.

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Також Путін підкреслив безальтернативність політичного шляху врегулювання.

"Наголошено на необхідності активізації роботи щодо усунення порушень режиму припинення вогню, повного виконання домовленості про відведення важких озброєнь і розведення конфліктуючих сторін. У цьому зв'язку посилюється роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - додали в прес-службі.

У свою чергу, Білий Дім повідомив, що Барак Обама в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його вжити кроків для того, щоб покласти край значній активізації бойових дій на сході України.

Обама також наголосив Путіну на нагальній важливості просування до повного виконання Мінських угод, повідомили у Вашингтоні.

Крім того, в розмові йшлося про врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху та про війну в Сирії. В останньому пункті Обама наголосив Путіну на важливості для Росії вчинити тиск на режим підтримуваного нею президента Сирії Башара аль-Асада, щоб той припинив напади на цивільних і на учасників домовленості про припинення бойових дій.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців тасвої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях точаться бойові дії.