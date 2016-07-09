Україна та Польща підписали Угоду про військово-технічну співпрацю (фоторепортаж)

Україна та Польща підписали Угоду про військово-технічне співробітництво, взаємні поставки товарів військового призначення та надання послуг військового призначення.

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