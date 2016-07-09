Україна та Польща підписали Угоду про військово-технічну співпрацю (фоторепортаж)
14:37, 09 липня 2016Політика
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Україна та Польща підписали Угоду про військово-технічне співробітництво, взаємні поставки товарів військового призначення та надання послуг військового призначення.
Сторони домовилися про військово-технічну співпрацю / УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні у Варшаві в рамках дводенного саміту НАТО.
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Угоду підписали міністр оборони України Степан Полторак та міністр оборони Польщі Антоній Мачеревіч.
Цією угодою сторони домовилися про військово-технічну співпрацю.
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