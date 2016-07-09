Президент нагородив заступника генсека НАТО орденом Князя Ярослава Мудрого (фото)
22:15, 09 липня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко нагородив заступника генерального секретаря НАТО Олександра Вершоблю орденом Князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.
Порошенко нагородив Вершоблю орденом Князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня / УНІАН
Про це передає власний кореспондент УНІАН.
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Так, Вершоблю отримав відзнаку за значний особистий внесок в розвиток у відносини України з НАТО, реформування сектору національної безпеки та оборони, відстоювання державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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