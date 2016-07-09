Президент нагородив заступника генсека НАТО орденом Князя Ярослава Мудрого (фото)

Президент України Петро Порошенко нагородив заступника генерального секретаря НАТО Олександра Вершоблю орденом Князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.

Про це передає власний кореспондент УНІАН. Читайте такожПорошенко нагородив 76 учасників АТО, з них 28 – посмертно Так, Вершоблю отримав відзнаку за значний особистий внесок в розвиток у відносини України з НАТО, реформування сектору національної безпеки та оборони, відстоювання державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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