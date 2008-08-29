Адамкус: події на Кавказі збільшують шанси України і Грузії на ПДЧ

Президент Литви Валдас АДАМКУС вважає, що останні події на Кавказі збільшують шанси України і Грузії отримати План дій щодо членства в НАТО. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю газеті "Україна молода".

"Зараз з’явилися нові чинники дестабілізації в регіоні, і якби Україна та Грузія були членами НАТО, то подібного не сталося б", - сказав АДАМКУС.

На запитання кореспондента про те, як почувався Президент Литви під час небезпечної поїздки до Тбілісі, АДАМКУС відповів: "Коли ти захищаєш свої принципи, то не думаєш у цей час про якісь небезпеки. Я вважаю, було б нешляхетно бути осторонь, коли відбуваються такі події, і для мене було дуже важливо стояти на майдані у Тбілісі перед багатотисячним зібранням людей і віддавати їм данину моєї поваги. Ми захищали основні принципи демократії і захищатимемо їх незалежно від того, які небезпеки нам загрожуватимуть".

По приїзді з Тбілісі Президент Литви поділився своїми враженнями та оцінками з президентом США. "Розказане мною справило враження й на Джор­джа Буша, й на кандидатів у президенти США, з якими я тоді також поспілкувався. Причому не я їм дзвонив, а сам президент США кілька разів телефонував мені, як і кандидати в президенти. Це означає, що наш крок помітили на світовому рівні".