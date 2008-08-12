Ющенко та лідери чотирьох держав взяли участь у мітингу в Тбілісі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Естонії Томас ІЛЬВЕС, Президент Литви Валдас АДАМКУС, Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ та прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС прибули до Тбілісі.

Вони з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ взяли участь у мітингу на підтримку єдності Грузії, який проходив біля парламенту країни. Пряму трансляцію з мітингу вів “5-й канал”.

Усі лідери країн у своїх виступах зазначали, що прибули до Тбілісі, щоб висловити підтримку і солідарність з грузинським народом. Всі виступи супроводжувались бурхливими оплесками та скандуванням назв країн. Виступ Президента України розпочався зі скандувань “Ющенко! Ющенко!”.

У своєму виступі він наголосив, що лідери п’яти країн подолали надзвичайно тяжкий шлях (до Тбілісі), щоб продемонструвати, що Грузія – “наш друг”. Він підкреслив, що “наше серце належить вам”.

“Ми приїхали підтвердити, що ваш суверенітет, незалежність, територіальна цілісність є нашими цінностями. Ви ніколи не будете одні”, - сказав Президент України, додавши, що українські прапори, які майорять на площі, говорять про те, “що нас - мільйони”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що грузинський народ мужньо пройде тяжкі часи і відстоїть свою незалежність і територіальну цілісність.

У свою чергу Л.КАЧИНСЬКИЙ висловив переконання, що Грузія відстоїть свою незалежність і територіальну цілісність. Він також висловив переконання, що Грузія і Україна обов’язково стануть членами НАТО і ЄС, і “імперські амбіції” Росії вгамуються.

За інформацією “5-го каналу”, в мітингу взяли участь близько 200 тисяч громадян.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні ще заплановані переговори лідерів п’яти держав з М.СААКАШВІЛІ, головною темою якої стане пошук шляхів мирного врегулювання південно-осетинського конфлікту.