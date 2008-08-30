Грузія вийшла з Московської угоди про припинення вогню

Апарат держміністра Грузії з питань реінтеграції оголосив Московську угоду про припинення вогню і розподіл сил від 14 травня 1994 року таким, що втратив силу. Про це йдеться в заяві відомства, направленій в ІА "Новости-Грузія".

Як наголошується, при ухваленні цього рішення грузинська сторона керувалася ухвалами парламенту Грузії "Про миротворчі сили, розташовані на території Грузії" від 18 липня 2006 року і "Про окупацію територій Грузії Російською Федерацією", прийнятому 28 серпня 2008 року, а також надзвичайним розпорядженням уряду Грузії від 27 серпня 2008 року.

В той же час уряд Грузії підтвердив свою відданість угоді з шести пунктів, досягнутій за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі в серпні 2008 року, і заявляє, що розглядає його як єдиний діючий документ відносно Абхазії і Цхінвальського регіону, відзначає Лента.ру.

Напередодні Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією через визнання останньою незалежності Абхазії і Південної Осетії.