Черновецький: Ющенко годинами може слухати про нововведення в столиці

Мер Києва Леонід Черновецький сумує за роботою у Верховній Раді, депутатом якої він був до обрання мером.

Про це він сказав в ефірі комунальної телекомпанії "Київ".

"Іноді я сумую, що я не в стінах цієї поважаної установи", - сказав Черновецький.

Проте, на його думку, зараз Рада є недієздатною, і політичні інтереси різних партій повністю здолали здоровий глузд.

Також Черновецький вважає, що за часів його депутатства в Раді вона приймала значно більше соціально важливих для суспільства законів.

"Це буде співвідношення 1 до тисячі, до 10 тисяч, це абсолютно бездарний сьогодні орган", - додав мер.

На його думку, недієздатність Ради пов`язана також з боротьбою між гілками державної влади і близькістю виборів президента.

Разом з тим він вважає, що столиця не потребує ухвалення Радою яких-небудь законів, що стосуються її.

Черновецький упевнений, що влада міста самостійно впорається зі всіма проблемами.

Він також сказав, що президент Віктор Ющенко дуже уважно ставиться до проблем міста, і із задоволенням слухає про нововведення, які впроваджуються в столиці.

"Він годинами може слухати цю інформацію, і вона йому подобається", - відзначив Черновецький.

Він додав, що останній раз неформально спілкувався з Ющенком під час святкування Дня Незалежності, проте не мав можливості говорити про проблеми міста через гучну музику в приміщенні, де вони знаходилися.

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