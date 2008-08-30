Ющенко і Лугар поговорили про Грузію і передвиборчу кампанію в США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та сенатор Конгресу США, співголова Комітету Сенату з міжнародних відносин Річард ЛУГАР вважають за необхідне консолідувати зусилля світового співтовариства та міжнародних організацій на забезпечення територіальної цілісності та непорушності кордонів Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, на цьому В.ЮЩЕНКО та Р.ЛУГАР наголосили під час прийому, влаштованого Президентом України.

Під час бесіди відбувся обмін думками щодо ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту та питань зміцнення безпеки на євроатлантичному просторі.

Обговорюючи розвиток українсько-американських відносин, сторони високо оцінили динаміку двостороннього діалогу та успішну реалізацію низки програм в галузі безпеки, зменшення спільної загрози.

Р.ЛУГАР поінформував Президента України про хід передвиборчої кампанії в США.