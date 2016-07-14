Нардеп: слід встановити чітку відповідальність за використання бюджетних коштів керівниками органів розвідки

Про це на сторінці Facebook написала народний депутат фракції ”Блок Петра Порошенка”, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони підтримав прийняття за основу взаємопов’язаних законопроектів №4911 та 4912 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів".

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“Сьогодні до структури ДПСУ входить розвідувальний орган. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442, адміністрація Державної прикордонної служби України віднесена до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ України. Таким чином, сьогодні міністр внутрішніх справ займається координацією діяльності розвідувального органу ДПСУ, що є непритаманною йому функцією, а також розпоряджається бюджетними коштами цього органу, що ускладнює гнучкість та оперативність прийняття рішень, розділяє розпорядника та відповідального користувача коштів, що розмиває відповідальність при управлінні процесами”, - зауважила парламентар.

“Законопроектом пропонується віднести питання координації діяльності розвідувального органу ДПСУ до його безпосереднього керівника, а також надати йому повноваження щодо розпорядження бюджетними коштами цього розвідоргану. Таким чином, законопроект законодавчо встановлює конкретного відповідального як за діяльність розвідувального органу ДПСУ, так і за використання ним коштів, адже сьогодні де-юре це питання вирішує міністр внутрішніх справ, в той час як керівництво здійснюється головою ДПСУ”, - зазначила Ірина Фріз.

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Парламентар пропонує такий підхід розповсюдити на всі розвідувальні органи: визначити керівників розвідувальних органів, що визначені законодавством розпорядниками бюджетних коштів своїх установ.

“Схвалення законопроекту №4911 дасть можливість ліквідувати правові колізії між Законами України "Про розвідувальні органи" і "Про центральні органи виконавчої влади" і створити ефективну правову і фінансову основу для діяльності розвідувальних органів, в тому числі розвідоргану ДПСУ”,- додала народний депутат.

Крім того Фріз пояснила, що законопроект №4912 вирішує це питання з точки зору Бюджетного кодексу. Зокрема, ним передбачено, що головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються Бюджетним кодексом України та затверджується законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень (частина друга статті 22). Стаття містить вичерпний перелік установ і органів, що є головними розпорядниками бюджетних коштів.

Оскільки законопроект 4911 передбачає визначення розвідувальних органів як головних розпорядників бюджетних коштів, законопроектом 4912 пропонується в частині другій статті 22 Бюджетного кодексу України додати розвідувальні органи України в особі їх керівників, як головних розпорядників бюджетних коштів, що виділяються на ці розвідувальні органи.

“Таким чином, ми встановимо чітку відповідальність за використання бюджетних коштів керівниками розвідувальних органів, дамо можливість створити підстави для ефективної їх роботи”, - підсумувала Ірина Фріз.