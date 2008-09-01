Тимошенко знає про програму стерилізації коаліції з 5 пунктів

Контроль за режимом голосування у Верховній Раді є одним із кроків, спрямованих на «стерилізацію коаліції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи питання про введення нового режиму голосування в парламенті.

«Я думаю, що введення такої системи головою ВР – це якраз виконання першого з п`яти пунктів на стерилізацію демократичної коаліції», - сказала прем`єр.