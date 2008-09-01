Тимошенко знає про програму стерилізації коаліції з 5 пунктів
15:49, 01 вересня 2008Політика
2007 0
Прем`єр про новий режим у ВР
Контроль за режимом голосування у Верховній Раді є одним із кроків, спрямованих на «стерилізацію коаліції».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи питання про введення нового режиму голосування в парламенті.
«Я думаю, що введення такої системи головою ВР – це якраз виконання першого з п`яти пунктів на стерилізацію демократичної коаліції», - сказала прем`єр.
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