Нова коаліція? - у БЮТ запевняють, що першими не почнуть

Фракція БЮТ не має наміру розпочинати процедуру зміни формату коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, коментуючи сьогоднішню заяву з цього приводу глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

«Ми процедуру зміни формату коаліції не розпочинали, не розпочинаємо і розпочинати не будемо», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, з цього питання може існувати думка окремих політиків, але є відповідна процедура формування коаліції.

Як повідомляв УНІАН, В.БАЛОГА заявив, що впродовж перших сесійних засідань Верховної Ради після завершення канікул нинішня парламентська більшість повинна продемонструвати суспільству свою здібність до плідної роботи. За його словами, виходячи з того, що можливості коаліції для ефективної законотворчості були дуже ослаблені, їй потрібно практичними діями відновити результативність у прийнятті необхідних для держави рішень. Керівник президентського Секретаріату нагадав, що досі не прийнятий пакет першочергових законопроектів, передбачених угодою про створення коаліції демократичних сил.

Головну причину невиконання коаліційної угоди В.БАЛОГА бачить у тому, що його положення йдуть врозріз з амбіціями і планами БЮТ та її лідера. Цей розрив, зокрема, пояснює і той факт, що нерідко союзниками цієї політичної сили ставали позакоаліційні фракції. При цьому він допустив: “У разі, якщо такі можливості будуть зруйновані, тоді постає питання про можливість формування нової більшості, де неодмінними учасниками мають бути дві з трьох найчисленніших фракцій - Партії регіонів, БЮТ і «НУ-НС». «Неодноразові спільні дії «бютівців» і «регіоналів» дають підстави для припущення, що союз БЮТ і ПР - зовсім не утопічний. Нехай нова коаліція буде і в такій конфігурації - головне, щоб у владу повернулися, нарешті, спокій та узгоджена робота уряду і парламенту. Якщо ж більшість у Верховній Раді не утворюється, то це означатиме парламентську кризу, єдино можливим виходом з якої є дострокові вибори», - сказав В.БАЛОГА.