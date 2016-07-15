Сьогодні уряд у парламенті має пояснити "логіку" тарифоутворення - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

"Завтра буде Година запитань до уряду і ми домовилися з Володимиром Борисовичем (Гройсманом - УНІАН), що цю годину урядовці будуть пояснювати логіку тарифоутворення", - сказав спікер і додав, що йтиметься і про субсидії.

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Парубій також зазначив, що напередодні обговорював з прем'єром можливість підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. "Це урядовці мають професійно вирахувати і донести це рішення. Але я переконаний, що ми близькі до такого рішення", - сказав він.

Як відомо, Година уряду у Верховній Раді України проходить з 10.00 до 11.00 по п'ятницям у пленарні тижні.