Парубій не знає про нові подання ГПУ на депутатів, але запросив до Ради Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

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"Завтра запросив генпрокурора до Верховної Ради України. І на початку сесії, за моїм запрошенням, він буде мати короткий виступ перед Верховною Радою України", - сказав спікер і додав, що "всі зможуть почути новини, які приніс в парламент генеральний прокурор".

Водночас, Парубій наголосив, що не може передбачити, "коли і які будуть подання" на депутатів.

Голова ВР також запевнив, що як був так і залишається прихильником зняття недоторканності з депутатів поза власне професійною депутатською діяльністю.