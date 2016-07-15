Парубій не знає про нові подання ГПУ на депутатів, але запросив до Ради Луценка
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що не знає про нові подання Генеральної прокуратури України щодо народних депутатів, але запросив до парламенту генпрокурора Юрія Луценка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".
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"Завтра запросив генпрокурора до Верховної Ради України. І на початку сесії, за моїм запрошенням, він буде мати короткий виступ перед Верховною Радою України", - сказав спікер і додав, що "всі зможуть почути новини, які приніс в парламент генеральний прокурор".
Водночас, Парубій наголосив, що не може передбачити, "коли і які будуть подання" на депутатів.
Голова ВР також запевнив, що як був так і залишається прихильником зняття недоторканності з депутатів поза власне професійною депутатською діяльністю.