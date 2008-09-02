БЮТ "не схаменувся": ВР розгляне спрощення процедури імпічменту

Верховна Рада України сьогодні розглядатиме законопроекти щодо створення тимчасових слідчих комісій та тимчасової спецкомісії, що займатиметься вдосконаленням процедури імпічменту Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного питання до порядку денного ВР проголосувало 373 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, йдеться про «подолання вето Президента на даний закон і спрощення процедури імпічменту Президента».

Фракція НУ-НС не голосувала за включення цього питання до порядку денного.

Перед голосуванням В.КИРИЛЕНКО, звертаючись до БЮТ, зазначив, що не можна включати це питання до порядку денного. За його словами, з боку БЮТ «це не партнерська поведінка» і вона не служить «нашій спільній справі».

«Тому закликаємо бютівців: схаменіться поки не пізно», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО в черговий раз закликав скликати Раду коаліції і домовитися щодо питань, які необхідно розглянути в парламенті.