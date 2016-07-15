НФ вимагає від Луценка передати до НАБУ справу щодо вкрадених Януковичем 40 млрд гривень

Про це заявив голова фракції Максим Бурбак під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту.

"Ми звертаємося де Генпрокурора, щоб він передав справу НАБУ, а НАБУ підтвердило кредит довіри, який дала Верховна Рада цьому новоствореному органу по боротьбі з корупцією", - наголосив він, додавши, що у бюджеті цього року передбачено 500 млн гривень на фінансування цієї структури.

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Голова фракції зазначив, що арештовані ще урядом Яценюка гроші Януковича лежать на рахунках в Ощадбанку і Укрексімбанку.

Бурбак також охарактеризував неспроможність парламенту проголосувати за закон про спецконфіскацію злочинною бездіяльністю.

"Вважаємо, що це злочинна бездіяльність депутатів Верховної Ради, які не підтримали законопроект про спецконфіскацію грошей, вкрадених Януковичем. Ми робили все для того, щоб знайти спільний варіант цього політичного рішення, що задовольнив би всі фракції і щоб ми вийшли на конструктивне голосування", - підкреслив голова фракції.

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"Думаю, що НАБУ зробить все, щоб гроші, вкрадені Януковичем, були повернені державі і пішли на підвищення обороноздатності, підвищення фінансування працівників соціальної сфери, на фінансування реформи Національної поліції, і тоді, можливо, ми зможемо розглянути питання щодо підвищення фінансування НАБУ", - підкреслив Бурбак.

Він додав, що якщо гроші не будуть повернені до бюджету, вони будуть розблоковані і повернені Януковичу.

"Часу гаяти не можна. Питання до правоохоронних органів, які мають теж робити відповідні дії", - резюмував голова фракції.