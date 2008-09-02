ВР ні до чого не домовилася та розійшлася до вечора
14:26, 02 вересня 2008Політика
1956 0
О 16.00 продовжать...
Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України закрито.
Як передє кореспондент УНІАН, весь цей час депутати обговорювали проекти постанов щодо ситуації в Грузії.
На цей момент депутати обговорили 5 проектів постанов і продовжать розгляд цього питання під час вечірнього пленарного засідання.
Вечірнє пленарне засідання ВР відкриється о 16.00.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент працюватиме до того часу, поки не буде розглянутий весь порядок денний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter