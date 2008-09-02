Третьяков думає, що БЮТ і ПР можуть розвалити коаліцію вже сьогодні

«Якщо сьогодні силами БЮТ і Партії Регіонів будуть проголосовані питання, внесені до порядку денного Верховної Ради, то коаліція буде знищена», - заявив «Главреду» народний депутат від НУНС Олександр Третьяков. Депутат прогнозує, що «при фактичному альянсі БЮТ і Партії Регіонів «Наша Україна» не зможе, та і не повинна вдавати, що усередині коаліції все гаразд».

На думку Третьякова, після спільного голосування БЮТ і ПР, події можуть розвиватися за двома сценаріями: «Або «Наша Україна» і БЮТ знов сядуть за стіл переговорів, але вже за участю Блоку Литвина, щоб створити коаліцію. Другий варіант – дострокові вибори. Адже при розвалі нашої коаліції, виникне коаліція між ПР і БЮТ. Фактично БЮТ сьогодні бере приклад з Олександра Мороза, і, цілком імовірно, що Блок Юлії Тимошенко чекає доля СПУ».

Депутат також відзначив, що політичні сили мають чітко донести до виборців, що саме БЮТ провокує внутрішньополітичний хаос: «У постгрузинській ситуації, коли вся Україна повинна об`єднатися перед зовнішньою загрозою, злочинно влаштовувати політичні кризи. БЮТ як правляча партія має бути зацікавлена в швидкому розгляді держбюджету, а не в ескалації конфліктів».

Олександр Третьяков також підкреслив, що «саме на БЮТ зараз лягає відповідальність за розвиток ситуації в країні».