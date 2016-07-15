Гройсман анонсував через місяць початок масштабної реформи митниці

Як передає УНІАН, про це Гройсман сказав сьогодні в ефірі Вінницького державного телебачення.

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«Зараз ми готуємось до проведення реформи митниці. Я переконаний, що ми за рік це зробимо. Нас підтримав Уряд США, який також готовий профінансувати дану реформу. Декілька днів назад американська місія з вивчення потреб української митниці поїхала додому. 14 днів працювали 11 найкращих американських фахівців, через 30 днів будуть рекомендації й ми почнемо модернізацію й викорінювання корупції», - розповів Гройсман.

Він зазначив, що перші кроки в реформуванні вже зроблені – встановлено відеофіксацію, припинено дію «горіхової мафії», тощо.

В рамках реформування Гройсман переконаний, що необхідно створити базу даних з країнами-імпортерами, необхідно визначити митні вартості, забезпечити контроль, оновити персонал та підвищити зарплату.