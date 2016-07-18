ЦВК опублікувала попередні результати проміжних виборів до Ради

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Як наголошується, в 183 окрузі Херсонській області оброблено 10,28% протоколів. Лідирує кандидат від "Батьківщини" Юрій Одарченко - 23,64%.

У Чернігівській області в 206 окрузі опрацьовано 7,47% протоколів. Лідером на даний момент є самовисуванець, президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась - 44,32%.

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У Дніпропетровській області у 27-му окрузі опрацьовано 15,11% протоколів. Волонтер і радник міністра оборони України Тетяна Ричкова лідирує - 55,69%.

У Полтавській області у 151 окрузі опрацьовано 4,16%. Найбільшу кількість голосів отримав кандидат від "Батьківщини" Руслан Богдан - 27,37%.

В Івано-Франківській області у 85 окрузі опрацьовано 4,21% протоколів. Кандидат від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Насалик лідирує з показником 18,00%.

Нагадаємо, вчора відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).