Порошенко відрапортував про майже 100-відсоткове виконання Мінських угод Україною: подальші кроки за Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо сьогодні у Києві.

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«Мінські угоди не про боротьбу з корупцією, Мінські угоди – це про деокупацію української території, це про досягнення миру на українській землі, це про зупинку російської агресії», - підкреслив він.

«Ми виконали 95% політичних зобов’язань і 100% у безпековому секторі (в рамках Мінських угод – УНІАН). І в цій ситуації життєво важливо для нас, щоб Росія виконала критерії безпеки для того, щоб запустити політичний процес», - додав президент України.

«Саме Росія має припинити вогонь, вивести війська, важку артилерію, ракетні установки та танки», - підкреслив глава держави.