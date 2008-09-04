Президент ввів до складу РНБО начальника Генштабу ЗСУ

Указ про зміни в указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів до складу Ради національної безпеки і оборони начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала армії Сергія КИРИЧЕНКА. Як повідомляє прес-служба Президента, це передбачено указом "Про внесення змін до указу Президента України від 21 січня 2008 року № 43 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України».

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