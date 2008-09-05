Росія заявляє про «черговий недружній крок» з боку України. Так у посольстві Російської Федерації в Україні відреагували на вчорашню відмову у в`їзді на територію України депутатові російської Держдуми Сергію Маркову.

Посольство відзначає, що «відомий російський політик і учений планував взяти участь в науково-практичній конференції «Україна і Росія: оцінки сторінок сучасної історії», яка відбудеться в Києві 5 вересня 2008 року».

У повідомленні також вказано, що «Російська Сторона розцінює те, що сталося як черговий недружній, необгрунтований крок з боку українських партнерів, який не може не викликати адекватної реакції у відповідь.

Посольством Росії в Україні була направлена відповідна нота в МЗС України з проханням негайно надати офіційні роз`яснення відносно того, що сталося».