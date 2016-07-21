Держдеп шокований вбивством Шеремета, ФБР допоможе провести розслідування

Про це повідомляється на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

«Ми шоковані і засмучені вбивством журналіста «Української Правди» Павла Шеремета під час вибуху автомобіля в Києві. Ми приєднуємося до влади України, підтримуючи повне і неупереджене розслідування, щоб притягнути до відповідальності винних у злочині», - йдеться в заяві Держдепу за підписом Джона Кірбі.

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У Держдепі відзначили, що Шеремет грав важливу роль в українській демократії, висвітлюючи важливі для суспільства теми, в тому числі про корупцію і владу.

"Ті, хто вбив Шеремета не толерантний до свободи і демократії", - йдеться в повідомленні.

Також, в американському відомстві вітали заяву поліції і Генпрокуратори про проведення глибокого розслідування та притягнення до відповідальності винних.

Федеральне бюро розслідувань вже підключилася до розслідування загибелі журналіста "Української правди", заявив офіційний представник Держдепартаменту.

У Держдепі також висловили співчуття колегам і родині Павла Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

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Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".

Слідство розглядає 6 версій убивства, однак озвучено тільки 4 з них: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу.