Григорович закликає Тимошенко відмовитись від “кремлівської” коаліції

Народний депутат, член фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Лілія ГРИГОРОВИЧ закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та БЮТ відмовитись від “кремлівської” коаліції і повернутись до виконання положень коаліційної угоди з НУ-НС.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Л.ГРИГОРОВИЧ зазначила, що фактично новоутворену коаліцію БЮТ і Партії регіонів уже встигли охрестити “кремлівською”, і це є слушним.

За словами депутата, спроби Партії регіонів нав’язати Україні нейтральний статус і вимога негайно заслухати у Верховній Раді міністрів оборони та закордонних справ підтверджують це. “Країна, де багато нейтральних людей, втрачає свій незалежний статус”, – сказала Л.ГРИГОРОВИЧ.

Вона також розкритикувала ініціативу депутата від БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА підвищити прохідний бар’єр на виборах до парламенту до 10%. За її словами, це “10 китайських стін від українського народу”.

Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, що БЮТ і Партію регіонів складає український “олігархат”, який представляє тільки самих себе. За її словами, вони не запропонували законопроект про запровадження відкритих виборчих списків, натомість внесли законопроект про підвищення прохідного бар’єру, метою якого є зробити таку модель, що влаштовуватиме тільки ці дві політичні сили.

Як заявила Л.ГРИГОРОВИЧ, “законотворчий ентузіазм” цих двох політичних сил продиктований тиском з боку Росії. Вона зазначила, що у Москві досі існують справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, “вони десь там лежать у кремлівських папках”, і зайвим тому підтвердженням є “палкі привіти від російських депутатів СЛІСКИ та БАБАКОВА” після результативних голосувань у Верховній Раді.

Л.ГРИГОРОВИЧ підкреслила, що справжні політики не повинні звертати увагу й ображатися на звинувачення “дрібних клерків”, а також не мають жалітися на те, що їм хтось заважає працювати.

Вона наголосила, що, незважаючи ні на що, основним пріоритетом у їхніх діях має бути захист українських національних інтересів. Тому Л.ГРИГОРОВИЧ закликала Ю.ТИМОШЕНКО “схаменутися, відійти від “кремлівського проекту” і стати на шлях виконання обіцянок українським виборцям”.

Депутат додала, що метою її прес-конференції є повернути позицію БЮТ до виконання положень угоди з НУ-НС.