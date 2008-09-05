Тимошенко з Чейні перебрали ліміт часу вдвічі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та віце-президент США Річард ЧЕЙНІ під час зустрічі української та американської делегацій у розширеному складі у Києві обговорили питання регіональної безпеки, збереження стабільності в регіоні та в Україні, а також можливості диверсифікації джерел постачання енергоносіїв.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єр-міністра України Марина СОРОКА.

На початку зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Р.ЧЕЙНІ за підтримку, яку надають США Україні у питаннях розвитку демократії.

Крім того, прем’єр-міністр України поінформувала віце-президента США про результати діяльності уряду.

«Демократичний уряд і демократичний парламент забезпечили один з найвищих за останні роки показник економічного зростання – на рівні 6,5%», - додала вона.

Зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Р.ЧЕЙНІ тривала 40 хвилин замість 20 хвилин, запланованих програмою.

Наразі розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, після церемонії зустрічі на ганку Будинку Городецького відбувається зустріч Президента України з віце-президентом США у форматі «віч-на-віч», після чого - у розширеному складі.