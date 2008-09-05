У БЮТ пояснюють, що не зазіхали на імпічмент Ющенка

Фракція Блоку Юлії Тимошенко відкидає звинувачення у зраді блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні на засіданні парламенту виголосив народний депутат Олег ЛЯШКО.

Він наголосив, що «результативне голосування за першочергові соціальні законопроекти не може бути зрадою за визначенням».

О.ЛЯШКО додав, що прийняті Верховною Радою закони «повністю відповідають позиції Віктора ЮЩЕНКА, яку він оголосив у 2004 році як кандидат в Президенти України». За словами депутата, це стосується і змін до закону про СБУ, і подолання вето на закон про тимчасові слідчі комісії ВР.

«БЮТ наголошує, що закон, який спрощує процедуру імпічменту, взагалі не стосується Віктора ЮЩЕНКА, а його розроблено і ухвалено для наступних Президентів», - підкреслив О.ЛЯШКО.

За словами депутата, колеги по коаліції з фракції НУ-НС «мовчки спостерігали за тим, як ЮЩЕНКО та його Секретаріат знущаються над урядом Ю.ТИМОШЕНКО».

Він також додав, що В.ЮЩЕНКО та його Секретаріат «намагаються створити з Ю.ТИМОШЕНКО образ проросійського політика, саме тому вони спотворюють її позицію по російсько-грузинській війні, саме тому вони нав’язують уряду рішення, які можуть спровокувати конфлікт з Чорноморським флотом».

О.ЛЯШКО підкреслив, що позиція БЮТ «чітка і непохитна – альтернативи демократичній коаліції немає».

За словами депутата, Секретаріат Президента блокував рішення Кабміну, і тому «відповідальний уряд мусив шукати шляхи ухвалення важливих документів, важливих для держави».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ та до закону про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Ці закони були ухвалені за відсутності у сесійні залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.