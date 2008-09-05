Закони, за які голосували ПР та БЮТ, - місцями неконституційні?

Міністр юстиції України Микола ОШІЩУК закликає політиків і народних депутатів повернутися у правове поле, щоб припинити розвиток кризи в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Звертаюсь до провідних політичних діячів, народних депутатів негайно повернутися у законодавче поле, оскільки такий прояв (конфлікт у демократичній коаліції – УНІАН) не може іти на користь народу України… Звертаюсь до парламентаріїв проявити мудрість, оскільки народні депутати представляють інтереси народу», - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він зазначив, що загальновідомі рішення Верховної Ради, які стосуються діяльності Кабінету міністрів та СБУ, «містять ознаки неконституційності».

Тому, він міністр юстиції, на його переконання, є очевидним, що цей процес не може бути використаний задля отримання певних переваг певними політичними силами.