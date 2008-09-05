У Тимошенко думають, що Ющенко заплутався у цифрах, а інфляція - не 34%

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що, говорячи про 34% інфляції в річному обчисленні, Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав індекс дефлятора.

Як передає кореспондент, про це сьогодні міністр заявив журналістам.

«Це просто індекс-дефлятор, який більше пов`язаний із цінами, пов`язаними з виробничими можливостями. Це показник іншого роду, який до споживчої системи має опосередковане відношення», - підкреслив міністр.

При цьому Б.ДАНИЛИШИН зазначив неприпустимість будь-яких провокаційних заяв щодо інфляції, а також нагнітання інфляційних очікувань.

Нагадаємо, 3 вересня під час брифінгу, говорячи про політику уряду, Президент В.ЮЩЕНКО заявив: “Наслідки, переконаний, відчув на собі кожен українець - це найвища в регіоні, в Європі інфляція. У річному обчисленні вона сьогодні становить 34%”.