У БЮТ новий принцип щодо Черновецького

У фракції БЮТ у Київраді вважають за можливе вільне голосування, заявив в інтерв`ю газеті “Коментарі” заступник голови фракції БЮТ у Київраді Юрій ДМИТРУК.

«Ми побачили, що кияни не завжди розуміли наші дії. Не зрозуміли й нашого заперечення проти всього, що робить ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Тому ми якоюсь мірою змінили свої підходи до вирішення проблем киян. Один з головних нових принципів, які ми заклали в основу нашої діяльності, - виборці не можуть чекати, поки ми отримаємо владу», - відповів Ю.ДМИТРУК на запитання видання, чому зараз БЮТ не демонструє тієї опозиційності проти Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яка була в Київраді минулого скликання.

За словами Ю.ДМИТРУКА, тепер під час вирішення будь-яких питань у столичній міськраді фракція БЮТ прагне нав`язати свою точку зору й надавати свої пропозиції. «Якщо наші пропозиції враховують, то як ми можемо не голосувати за ці рішення? Це новий принцип, якого БЮТ дотримується у відносинах з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Ми були, є і будемо в опозиції до мера, але водночас будемо проводити через Київраду рішення на користь киян», - заявив він.

Крім того, за словами Ю.ДМИТРУКА, фракція не завжди встановлює жорсткі правила під час голосування, і депутати визначаються самостійно. «Просто ми розуміємо, що певні питання приймуть і без нас, оскільки у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - більшість, і ламати людей немає сенсу. Потрібно поважати думку кожного депутата, і з непринципових для фракції питань ми вважаємо за можливе вільне голосування», - зазначив Ю.ДМИТРУК.