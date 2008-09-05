Томенко дивується на Ющенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО зазначає, що позиція Блоку Юлії Тимошенко по Грузії була викладена у запропонованому блоком проекті постанови Верховної Ради щодо російсько-грузинського конфлікту.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО висловив здивування тим, що Президента України Віктора ЮЩЕНКА неправильно інформують щодо “відсутності у фракції БЮТ чіткої позиції щодо грузинсько-російського конфлікту, яка має грунтуватися на територіальній цілісності Грузії, визнанні світового плану врегулювання конфлікту, а також містити стурбованість щодо використання Чорноморського флоту РФ, який базується на території України, для війни в інших країнах”.

Він нагадує, що 2 вересня під час пленарного засідання у парламенті керівник фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та заступник керівника фракції М.ТОМЕНКО у відповідній зареєстрованій у ВР постанові “Про Заяву Верховної Ради України щодо конфлікту між Росією та Грузією” представили офіційну позицію Блоку Юлії Тимошенко. До тексту постанови було включено Висновки Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Грузії, прийняті 1 вересня, зокрема, щодо “засудження одностороннього рішення Росії щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії”.

Також у тексті проекту постанови йдеться про засудження застосування зброї будь-якою стороною та всі односторонні кроки і непропорційне застосування сили, що сприяють ескалації протистояння. В основу мирного і довготривалого вирішення конфлікту між Грузією та Росією має бути покладена повага всіма сторонами принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, які визнаються міжнародним правом та резолюціями Ради Безпеки ООН та спільна позиція Європейського Союзу.

Окрім того, зазначає М.ТОМЕНКО, у резолюції БЮТ висловлене ставлення до ситуації із Чорноморським флотом: “вважаємо за необхідне використати усі наявні політико-правові інструменти в рамках існуючих двосторонніх міждержавних інституцій України і Росії для встановлення і врегулювання всіх процедур щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

За таких умов сьогодні дивно чути, що БЮТ начебто досі не визначився зі своєю позицією стосовно Грузії, не визнав світового плану врегулювання конфлікту, а також не висловив стурбованості щодо використання Чорноморського флоту.

“Наша чітка і зрозуміла позиція зафіксована у відповідному проекті постанови і оприлюднена у Верховній Раді України ще 2 вересня”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він підкреслив, що Українська держава і, зокрема, парламент в ухваленні подібних рішень мусять спиратися насамперед на захист національних інтересів та позицію міжнародного співтовариства, а не приймати суто партійні декларації, як це пропонували зробили деякі політичні партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що Блок Юлії Тимошенко має висловити свою позицію по Грузії і скасувати антиконституційні закони, якщо хоче відновлення демократичної коаліції.