МО: літаки НАТО не сідали в Мелітополі з двох причин

Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких засобів масової інформації про нібито посадку сьогодні ввечері літаків НАТО на дозаправку на аеродромі міста Мелітополя Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у Головному командному центрі Повітряних Сил Збройних Сил України, вказана ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

За словами співрозмовника агентства, "ніяких заявок на посадку, тим більше вимушену посадку літаків НАТО на українські аеродроми не надходило".

У Міністерстві оборони зауважили, що, по-перше, проліт літаків Альянсу здійснюється над територією Туреччини і якщо є необхідність здійснити вимушену посадку, то це зробили б саме там.

А по-друге, дозаправка літаків НАТО, які прямують через регіон, наближений до України, здійснюється у повітрі.