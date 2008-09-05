Ющенко та Тимошенко мають 30 днів

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зможуть домовитися.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Вони мають, якщо я не помиляюся, 30 днів, щоб дійти згоди, і потім можуть бути вибори», - сказав Х.СОЛАНА.

Водночас він зазначив, що сподівається, що В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО зможуть домовитися між собою. За його словами, це потрібно як для розвитку країни, так і для забезпечення її безпеки та наближення до ЄС.