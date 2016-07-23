Тука розповів, коли в Україні будуть оформлені державні стратегії з повернення окупованих Криму та Донбасу

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука сьогодні в ефірі «112 Україна».

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«Ці відповіді (щодо стратегії повернення тимчасово окупованих територій – УНІАН) зараз мають вигляд презентації, але мова йде про розроблення державного документу, це абсолютно різні речі, тому що кожне слово, яке прописується в документі, має бути чітким, узгодженим з цілою низкою чинних законодавчих актів, щоб не було суперечностей. Тому зараз над цим почали працювати юристи, яких ми залучили на напівволонтерських засадах ззовні», - заявив він.

«Я вважаю, що, якщо брати, наприклад, проблематику Криму – я сподіваюсь, що приблизно 2-3 тижні, не для того, щоб розробити стратегію, вона, ще раз підкреслюю, є, а щоб її формалізувати. Щодо Донбасу - я сподіваюсь, десь 3-4 тижні нам вистачить», - додав Тука.