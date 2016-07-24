Луценко планує наступного тижня підписати повідомлення про підозру щодо Онищенка

Про це генпрокурор повідомив в ефірі «112 Україна».

«За весь цей період, який я працюю в Генпрокуратурі, не було жодного випадку, коли б я не підставив плече допомоги своїм колегам у боротьбі зі злочинністю, як, наприклад, у справі Онищенка», - заявив він.

«Я повернув їм (в НАБУ – УНІАН) на доопрацювання підозру, подання я вніс в парламент, і коли я виходив на трибуну, в залі було дещо менше голосів, потрібних для прийняття рішення, і тому, маючи за плечима політичний досвід, я зробив все, щоб рішення і про притягнення до відповідальності, і затримання, і арешт отримало рішення ВР», - додав Луценко.

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«Повернув (в НАБУ - УНІАН), доопрацювали, наскільки я знаю, їхня доопрацьована підозра зайшла в ГПУ, зараз наші експерти її вивчають, як тільки проставлять візи всі наші найкращі процесуалісти, я безумовно цю підозру підпишу, думаю, що це буде наступного тижня», - зауважив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. Антикорупційне бюро вже затримало 12 підозрюваних у цій справі.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

На даний час Онищенко перебуває за межами України.

12 липня у Генпрокуратурі повідомили, що Онищенка оголосять у міжнародний розшук, якщо він не з’явиться на допит за повторним викликом.

13 липня прокурор генеральної прокуратури Ольга Коріняк заявила, що повідомлення про підозру Онищенку доопрацьовується і буде підписано після приведення у повну відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу.