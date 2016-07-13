Резонансна справа Онищенка: прокурор розповіла, коли нардепу оголосять про підозру

Про це прокурор генеральної прокуратури Ольга Коріняк повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Повідомлення про підозру, а тим більше у такій резонансній кримінальній справі – непростий документ. Він складний, змістовний, ґрунтовний. Він має бути фундаментальним, щоб нас потім не звинуватили у тому, що ми якимось чином порушили вимоги КПК… Цей документ наразі доопрацьовується. Як тільки він буде приведений у повну відповідність до вимог КПК, буде прийняте відповідне процесуальне рішення», - повідомила вона.

Водночас вона не відповіла на запитання, як швидко це може відбутись.

«Тут складно щось казати з приводу термінів. Ви ж бачили саме подання, яке вносилось до Верховної Ради. Десятки аркушів налічувало. Зараз працюють над цим документом відповідні структурні підрозділи, вивчають, щоб воно було цілісним, комплексним і грунтовним документом», - сказала Коріняк.

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На запитання, чи може таке зволікання з підписанням повідомлення про підозру завадити розслідуванню справи, Коріняк відповіла: «Важко сказати, бо ми ж знаємо, що Онищенко у нас зараз не перебуває в Україні і повертатись, виходячи з його заяв, які він у соціальних мережах розповсюджував, він не збирається… Якщо це (підготовка до підписання повідомлення про підозру - УНІАН) займе декілька днів, не думаю, що якоїсь шкоди буде завдано кримінальному провадженню».

Як повідомляв УНІАН, Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. Антикорупційне бюро вже затримало 12 підозрюваних у цій справі.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

На даний час Онищенко перебуває за межами України.

12 липня у Генпрокуратурі повідомили, що Онищенка оголосять у міжнародний розшук, якщо він не з’явиться на допит за повторним викликом.