Глава німецького МЗС офіційно став кандидатом у канцлери

З`їзд Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) офіційно затвердив своїм кандидатом на посаду канцлера ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністра закордонних справ країни. 52-річного голову МЗС вважають серйозним конкурентом Ангели Меркель, чинного канцлера, на вересневих виборах 2009 року, пише France Presse.

Дані про вибір, зробленй СДПН, з`явилися ще в ніч з 6 на 7 вересня, але офіційне підтвердження цієї інформації прийшло тільки ввечері 7 вересня.

Наприкінці 1990-х - початку 2000-х Штайнмайєр набув репутації близького соратника канцлера Герхарда Шрьодера. Його поява в коаліційному уряді Меркель стала несподіванкою для багатьох: довгі роки членам СДПН не вдавалося посісти головування у зовнішньополітичному відомстві.

Напередодні з`їзду соціал-демократів інститут Forsa оприлюднив результати опитування, які показали, що формальний глава СДПН Курт Бек не має великої популярності: на посаді канцлера його хотіли б бачити тільки 20 відсотків опитаних.

На думку оглядача AFP, головним завданням для СДПН на чолі з Штайнмайєром стане перетягування голосів виборців у "Die Linke" ("Лівих"), нової політичної сили, що з`явилася влітку 2007 року.

Лента.ру