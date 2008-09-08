Литвин вважає, що демкоаліцію можна реанімувати

Екс-спікер парламенту, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає реальною і найкращою реанімацію демократичної коаліції.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Дело” №160 (674) від 8 вересня.

Відповідаючи на питання, чи не пройдено ще точку неповернення і чи реальна реанімація демократичної коаліції, В.ЛИТВИН сказав: ”Сьогодні цей формат виглядає найкраще і реально. Тим більше, до такого союзу стимулюватимуть не тільки в Україні”.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що відновлення демократичної коаліції буде “болючим і чутливим” для Партії регіонів. “Всі останні голосування залишаться незавершеними, оскільки у такому разі вже не буде голосів для подолання вето Президента”, - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, у разі укладення домовленостей щодо коаліції, від раніше ухвалених рішень в першу чергу відступлять ті, хто сьогодні намагається перекроїти правове поле.

На думку В.ЛИТВИНА, у разі відтворення колишньої коаліції вже зараз зрозуміло, що вона не буде довготривалою, оскільки країну роздиратимуть в процесі президентських виборів.