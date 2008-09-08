У Тимошенко вважають, що Ющенко напрошується на імпічмент

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що введення прямого президентського правління призведе до відставки Віктора ЮЩЕНКА з поста глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві для регіональних і центральних ЗМІ.

«Що стосується таких проектів, які робить Президент, про введення прямого президентського правління – це якраз і є прямим порушенням Конституції, і це прямий шлях до дострокового відходу зі своєї посади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також вважає маловірогідним силовий варіант розвитку подій. «Такі трюки в Україні не пройдуть. Це не проходило при попередньому Президенті. Потрібно шукати взаєморозуміння і консенсус політикуму», - вважає вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що довіру і любов громадян треба завойовувати не використовуванням військ, а реалізацією проукраїнської політики.