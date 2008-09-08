Кріль зрозумів, де і з ким відпочивала Тимошенко

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ нагадує лідеру БЮТ, прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО, що вона заявляла про можливість об’єднання БЮТ і Партії регіонів лише за участі «інопланетних цивілізацій».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиного Центру».

При цьому прес-служба «Єдиного Центру» нагадала висловлювання Ю.ТИМОШЕНКО з її інтерв’ю Інтернет-виданню "Українська правда" від 13 січня 2006 року про те, що її блок “може об`єднатися з "Регіонами" тільки за умови, що НЛО забере мене (Ю.ТИМОШЕНКО) на тарілку, проведе наді мною незаконні дослідження та позбавить мене розуму та пам`яті”.

«Ми з вами таки стали свідками дуже вдалого контакту між українським політиком і інопланетними цивілізаціями», - сказав І.КРІЛЬ.

«Можливо, саме тому такою таємницею було оповите місце літнього відпочинку Ю.ТИМОШЕНКО», - припустив він.