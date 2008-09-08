Закономірності та несподіванки рейтингу цитованості політиків
15:31, 08 вересня 2008Політика
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9 вересня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Закономірності та несподіванки рейтингу цитованості українських політиків”.
Питання:
- Чому Президент не втримав пальму першості?
- Хто допоміг увірватись мерові Києва в лідери рейтингу?
- Чому лідер найвпливовішої парламентської фракції цитується так мало?
Базу дослідження, проведеного за підсумками літа-2008, склали більш ніж 300 всеукраїнських та регіональних видань.
Учасники: Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі»; Олександр Харченко, головний редактор УНІАН; Юрій Вишневський, аналітик тижневика “Коментарі” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
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