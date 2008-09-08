Закономірності та несподіванки рейтингу цитованості політиків

9 вересня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Закономірності та несподіванки рейтингу цитованості українських політиків”.

Питання:

- Чому Президент не втримав пальму першості?

- Хто допоміг увірватись мерові Києва в лідери рейтингу?

- Чому лідер найвпливовішої парламентської фракції цитується так мало?

Базу дослідження, проведеного за підсумками літа-2008, склали більш ніж 300 всеукраїнських та регіональних видань.

Учасники: Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі»; Олександр Харченко, головний редактор УНІАН; Юрій Вишневський, аналітик тижневика “Коментарі” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).